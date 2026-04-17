Manchester City vs Arsenal, el duelo decisivo por el título en la temporada 2025-26 de la Premier League. El pronóstico es que los de Josep Guardiola se llevan el triunfo 2-1 ante los Gunners de Mikel Arteta.
Manchester City vs Arsenal: Pronóstico del partido de la Premier League
El pronóstico es que Manchester City derrota 2-1 al Arsenal, resultado con el que daría un tremendo golpe en la mesa en la lucha por el campeonato en la Premier League.
Manchester City vs Arsenal: Probables alineaciones para el duelo de Premier League
Estas son las posibles alineaciones para el partido Manchester City vs Arsenal que se jugará el domingo 19 de abril en el Etihad Stadium.
Manchester City:
- Portero: Donnarumma
- Defensas: O’Reilly, Guehi, Khusanov, Nunes
- Medios: Rodri, Bernardo Silva, Doku, Cherki, Semenyo
- Delantero: Haaland
Arsenal:
- Portero: Raya
- Defensas: White, Saliba, Gabriel y Calafiori
- Mediocampistas: Zubimendi, Rice y Ødegaard
- Delanteros: Madueke, Gyökeres y Martinelli
Manchester City vs Arsenal: Horario y canal para ver el partido decisivo por la Premier League
A las 9:30 de la mañana, tiempo del centro de México, inicia el partido Manchester City vs Arsenal de la Jornada 33 de la Premier League. Se podrá seguir en HBO Max y TNT Sports.
- Partido: Manchester City vs Arsenal
- Fase: Jornada 33
- Torneo: Premier League
- Fecha: Domingo 19 de abril del 2026
- Horario: 09:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Etihad Stadium
- Transmisión: HBO MAX / TNT Sports
¿Cómo quedó el Arsenal vs Manchester de la primera vuelta en la Premier League?
Arsenal y Manchester City ya se enfrentaron en esta temporada de la Premier League, partido en donde imperó el empate con marcador de 1-1.
En aquel partido, disputado en el Emirates Stadium, Manchester City se adelantó con gol de Erling Haaland (9′), pero el Arsenal rescató el empate en el tiempo agregado con tanto de Gabriel Martinelli (90′+3′)