Manchester City vs Arsenal se jugó este domingo 19 de abril. Un partido clave para la definición de la Premier League al tratarse de los dos primeros lugares del torneo.

Marcador: Manchester City 2-1 Arsenal | Jornada 33 de la Premier League.

Así fue el Manchester City vs Arsenal por la Premier League

El Manchester City vs Arsenal fue un duelo emocionante sobre todo en el primer tiempo, cuando cayeron dos goles en dos minutos que tenían el juego con un empate parcial.

En el segundo tiempo, Erling Haaland marcó la diferencia al anotar el gol que le dio el triunfo a Manchester City en este duelo vital frente a Arsenal.

Goles y situaciones del partido:

Minuto 16: Gol de Rayan Cherki (Manchester City)

Minuto 18: Gol de Kai Havertz (Arsenal)

Minuto 65: Gol de Erling Haaland (Manchester City)

Manchester City le dio un duro golpe a Arsenal por la Premier League

Con la victoria sobre Arsenal, Manchester City llegó a 67 puntos en la Premier League, solamente tres por debajo de Arsenal, pero con la ventaja de tener un juego pendiente todavía y solamente dos goles abajo en la diferencia respecto a los Gunners.

Arsenal ha tenido una baja notable en su rendimiento y cuando parecía que la Premier League al fin estaba en sus manos, hoy han cedido gran parte de ella a Manchester City.

Haaland marcó así el gol de la victoria para Manchester City. (Dave Thompson / AP)

¿Cuándo vuelven a jugar Manchester City y Arsenal?

Manchester City y Arsenal mantendrán una lucha palmo a palmo por la Premier League en el cierre de la competencia.

En el caso de Manchester City, van a enfrentar a Burnley el miércoles 22 de abril, mientras que Arsenal hará lo propio contra Newcastle el sábado 25 de abril.