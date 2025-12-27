El futbol se viste de luto este sábado 27 de diciembre luego de que se diera a conocer la muerte de Fernando Martín, entrenador del Valencia Femenil B y tres de sus hijos tras un trágico accidente en barco.

La tragedia ocurrió en Indonesia durante un viaje familiar, la embarcación en la que viajaban el entrenador y sus hijos sufrió una avería, a pesar de los auxilios que brindaron las autoridades no lograron rescatarlos a tiempo y las autoridades confirmaron las muertes.

La noticia conmocionó al futbol español, ya que distintas entidades ligadas a la Real Federación Española de Futbol (RFEF) han mostrado sus condolencias hacia la familia, el club y plantilla de jugadoras que en el día a día de su carrera convivían con el DT.

Murió entrenador del Valencia Femenil, junto a sus tres hijos, en un trágico accidente en barco

Una tragedia envuelve al futbol español, Fernando Martín, DT del Valencia Femenil B, murió junto a tres de sus hijos tras una falla del barco en el que naufragaban cerca de la isla de Padar en Indonesia.

En la misma embarcación viajaban Andrea Ortuño, esposa del DT y otra de sus hijas, ambas fueron rescatadas con vida junto a otros cuatro tripulantes y un guía turístico. En total eran 11 personas las que zarparon el barco en condiciones adecuadas pero el clima cambió durante el recorrido.

De acuerdo con el servicio de emergencias indonesio SAR, el hundimiento de la nave ocurrió tras una falla en el motor, que empeoró por una anomalía meteorológica con olas superiores a los dos metros.

Valencia envía un mensaje tras confirmarse la muerte del DT del equipo femenil B y tres de sus hijos

Fueron las propias autoridades de Indonesia quienes confirmaron las muertes del DT del Valencia Femenil B y tres de sus hijos. Tras el informe, el club expresó su consternación por medio de un comunicado y envió condolencias a familiares, amigos y compañeros del club.

“El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín. (...) Desde el Club queremos enviar, en un momento tan difícil para todos, nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros del Valencia CF, Valencia CF Femenino y Academia VCF”.

Fernando Martín, de 44 años, había asumido el cargo como entrenador del Valencia Femenino B en esta temporada pero llevaba una década vinculado al futbol femenino. Su muerte ha consternado al entorno del futbol español.