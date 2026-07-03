Luka Modric, capitán de la selección de Croacia, estalló contra el VAR y la FIFA tras la eliminación de su selección ante Portugal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El mediocampista se mostró frustrado por el penalti cobrado a favor de Cristiano Ronaldo y Portugal, acusando el manejo de la tecnología en el torneo en su contra.

Luka Modric y Cristiano Ronaldo se saludan tras el partido del Mundial 2026 (Frank Gunn / Frank Gunn/The Canadian Press vi)

¿Qué dijo Modric sobre el arbitraje ante Portugal?

Luka Modric apareció ante los medios de comunicación y analizó las decisiones que sellaron la caída de Croacia 1-2 ante Portugal, y apunto al penalti marcado en una polémica jugada.

Modric aseguró que el VAR se usa de forma selectiva y apuntó de manera categórica sobre el penalti que les marcaron en el Mundial 2026.

“Si hubiera sido al revés (el penalti), el VAR nunca habría intervenido” Luka Modric, jugador de Croacia

Modric critica la intervención del VAR en jugadas clave

Luka Modric argumentó que el VAR solo debería actuar si existe un error claro e insinuó que las decisiones arbitrales suelen favorecer a las naciones con mayor peso o jerarquía, en referencia al penalti que marcaron a favor de Portugal.

La molestia croata creció cuando el VAR anuló el gol de Josko Gvardiol que forzaba la prórroga, utilizando el microchip interno del balón como explicación para marcar el fuera de lugar.

En esa jugada, los jueces determinaron un presunto roce de Igor Matanović con el balón, que ponía la jugada en fuera de juego.

Modric dijo que en las imágenes de video no hay pruebas reales de dicho contacto.

El adiós de Luka Modric de los Mundiales

Luka Modric, jugador de 40 años, cerró formalmente su histórica etapa en las Copas del Mundo con la eliminación ante Portugal.

Tras ese juego, otro legendario, Cristiano Ronaldo, avanzó a los octavos de final para enfrentarse a España.