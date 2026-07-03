El pase de Portugal a octavos de final cerró con un homenaje de Cristiano Ronaldo al fallecido exseleccionado Diogo Jota, vistiendo la camiseta con el número 21.

Diogo Jota murió el 3 de julio de 2025 en un accidente automovilístico en Zamora, España, junto con su hermano André Silva.

El auto Lamborghini en el que viajaban registró la explosión de una de sus llantas, por lo que al chocar inició un incendio, trágico accidente que fue recordado en el partido del 2 de julio de Portugal vs Croacia.

Homenaje a Diogo Jota durante himno de Portugal en el Estadio Toronto

El homenaje a Diogo Jota incluyó la transmisión de una imagen en blanco y negro en las pantallas del Estadio Toronto durante el canto del himno nacional portugués.

Su imagen se transmitió en las instalaciones del Estadio Toronto, previo al juego de Portugal vs Croacia, que dio le pase a octavos de final al equipo ibérico.

El partido estuvo enmarcado en este homenaje pero también en polémicas respecto a si este era el último Mundial de Cristiano Ronaldo y a un supuesto favoritismo arbitral a favor de Portugal.

Portugal quiere ganar el Mundial 2026 por Diogo Jota

Cristiano Ronaldo dijo tras el partido que es increíble dicha coincidencia debido a que el Mundial 2026 coincide con el aniversario de la muerte de Diogo Jota el 3 de julio.

“Queremos ganar el Mundial para él”, dijo el Roberto Martínez, seleccionado portugués, ante el primer aniversario de la muerte de Diogo Jota, quien falleció en el trágico accidente a solo días de haberse casado con Rute Cardoso.