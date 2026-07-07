La Selección de Colombia está a un paso de igualar una de las mejores actuaciones de su historia en una Copa del Mundo.

El conjunto cafetero enfrentará a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026 con la misión de avanzar entre los ocho mejores equipos del torneo, una hazaña que solo ha conseguido una vez.

Luiz Díaz busca hacer historia con Colombia en el Mundial 2026

El principal referente de Colombia es Luis Díaz, quien se ha consolidado como la gran figura del equipo gracias a su capacidad para marcar diferencias en los momentos importantes.

Luis Díaz llega en gran forma a la fase eliminatoria y será una de las principales amenazas para la defensa suiza.

La mejor participación colombiana en un Mundial se produjo en Brasil 2014, cuando el equipo dirigido por José Néstor Pekerman alcanzó los cuartos de final. Aquella generación, liderada por James Rodríguez, logró una campaña histórica antes de caer ante el anfitrión.

Colombia busca avanzar a los cuartos de final. (Ed Zurga / AP Photo/Ed Zurga)

Suiza le pondrá el camino difícil a Colombia en los octavos de final

El camino, sin embargo, no será sencillo debido a que Suiza ha demostrado ser una selección sólida y competitiva, capaz de complicar a cualquier rival gracias a su disciplina táctica y a la experiencia de jugadores como Granit Xhaka, líder del mediocampo helvético.

Luis Díaz tendrá la responsabilidad de liderar a los cafeteros en busca de una victoria que los acerque a la mejor página de su historia mundialista.