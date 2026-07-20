España, campeona del Mundial 2026. regresó a casa el lunes para continuar los festejos y homenajes por la conquista del título.

Los 26 jugadores y el cuerpo técnico de España fueron recibidos por la Familia Real y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de subir a un autobús descapotable para un desfile por el centro de Madrid.

Rodri y Luis de la Fuente muestran el trofeo de campeón del Mundial 2026 (Manu Fernandez / AP Photo/Manu Fernandez)

El desfiles por las calles de Madrid para celebrar el campeonato de España

Miles de aficionados recibirán a la selección de España mientras se desplazan desde las inmediaciones del Palacio de la Moncloa, la residencia oficial del presidente, hasta la Plaza de las Cibeles, a bordo de un autobús

Se tienen planeada una ceremonia con los jugadores en la plaza, donde selecciones nacionales españolas anteriores y sus seguidores se han reunido tradicionalmente para festejar.

Los Reyes Felipe VI y Letizia recibieron a los jugadores de la Selección de España (José Oliva / José Oliva/Europa Press via AP)

Madrid y toda España vibran con su selección nacional

Madrid, la capital de España, estalló en celebraciones tras el final del partido ante Argentina, con miles de seguidores en las calles, muchos envueltos en banderas españolas o vistiendo los colores del equipo.

Las multitudes abarrotaron la Puerta del Sol de Madrid y otras plazas principales —cantando, bailando y encendiendo bengalas mientras las bocinas de los autos sonaban por toda la capital.

Grupos de seguidores aseguraron sus lugares cerca de la Plaza de Cibeles a última hora de la mañana del lunes, llevando paraguas para protegerse del sol y de unas temperaturas que se espera que suban hasta los 35 grados.