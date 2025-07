Alexis Gutiérrez se convirtió en el nuevo refuerzo de América y con ello, ha dado un nuevo paso en su carrera como profesional; sin embargo, para poder llegar a este punto, hay una historia de sacrificio del jugador de la mano de su familia que vale la pena contar.

Y es que, desde muy joven, Alexis Gutiérrez tuvo que sacrificar el estar con su familia. Fue a los 12 años cuando en unas visorias de Chivas en su natal León, el hoy refuerzo de América llamó la atención, por lo que, con los 13 años cumplidos, tuvo que dejar a sus seres queridos para irse a vivir a Guadalajara.

“Fue un camino muy difícil por dejar la casa, a mis papás y a toda mi familia desde los 12 años. Es algo que todavía no te llegas a acostumbrar. Siempre cuando voy para León, los visito y me voy, pues duelen las despedidas”, confesó Alexis en entrevista con SDP Deportes.

Durante su primer año en las divisiones inferiores de Chivas, Gutiérrez iba cada semana a Guadalajara y regresaba a León, siempre acompañado de sus padres, pero hubo un momento en que le pidieron quedarse a vivir en la Perla Tapatía y todo cambió para él y su familia.

“Fue como un año que iba a venía a Guadalajara, iba y me quedaba una semana, pero iban ellos. Hubo un momento donde ya me piden que me quede y me tocó viajar a un torneo en Estados Unidos, entonces la despedida no se sintió como tal de ‘ya me voy’, me iba nada más al torneo en Estados Unidos, pero fue algo que nos pegó mucho a toda la familia”, recordó.

El fichaje con América, una recompensa para Alexis Gutiérrez y su familia

Ser fichaje de América significó una nueva ilusión para Alexis Gutiérrez, pero no solamente eso, también la recompensa al sacrificio hecho tanto por él como por su familia desde que era pequeño. Es por eso que aprovechó para agradecer a sus padres porque sin su respaldo, esto no habría sido posible.

“Representa para mí una ilusión grande y una recompensa a todo el trabajo no solamente mío, sino también del apoyo que me brindaron mis papás porque hay padres que no apoyan a sus hijos, entonces yo les agradezco muchísimo por el apoyo que me dieron. Ahora que estoy en este equipo tan importante, es recompensa para toda la familia”, compartió Alexis Gutiérrez ya como fichaje de América.

Alan, el hermano de Alexis Gutiérrez que sigue sus pasos en León

Los logros que Alexis Gutiérrez ha tenido en su carrera han sido toda una inspiración para su familia. Muestra de ello es Alan, su hermano, quien actualmente milita en las divisiones inferiores de León, ya juega en la categoría Sub 21 y es el orgullo del ahora refuerzo azulcrema.

“Para mí él (Alan) representa mucho, es mi hermano y lo amo con todo mi corazón. Estoy para él en todas, tratando de darle consejos y llevándolo por un buen camino. Ahora a él le toca en casa (en León), es un poco más tranquilo porque estás con tus papás y tu familia, pero él sabe que en algún momento puede salir de casa y tiene mucha ilusión de poder estar en el primer equipo también”, dijo Alexis Gutiérrez.

Alan Gutiérrez sigue los pasos de Alexis como futbolista (Isaac Ortiz / MEXSPORT)

Hoy que ha llegado a América, Alexis Gutiérrez comparte esta nueva etapa no solamente con su hermano Alan, también con todos sus seres queridos que desde un principio creyeron en que alcanzaría cada uno de sus sueños.

“Es muy feliz poder compartirlo con mi familia, no solamente con él (su hermano) sino con mi papá y mi mamá, mis abuelos, con todos. Es una alegría que él también comparte y le genera mucha ilusión poder cumplir su sueño”, afirmó.

Los equipos favoritos de los papás de Alexis Gutiérrez

El futbol se vive intensamente en la familia de Alexis Gutiérrez, quien reveló cuales son los equipos favoritos de sus papás. De entrada, su padre es aficionado del equipo de la ciudad, así que es de los Esmeraldas de León; mientras tanto, su mamá no tiene un club, pero apoya fervientemente al que representen sus hijos.

“Sí (muy futboleros). Mi papá siempre ha sido Fiera, mi mamá a donde estemos nos va a apoyar, no tiene equipo”, señaló Alexis Gutiérrez.

Carlos Vargas, la familia que Alexis Gutiérrez escogió

Y a propósito de la familia, dicen que los grandes amigos son la familia que escogemos. A propósito de eso, Alexis Gutiérrez encontró en Cruz Azul la gran amistad de Carlos Vargas, con quien compartió mucho dentro y fuera de la cancha.

La particularidad en medio de todo esto es que Carlos Vargas ya tuvo un paso por América, fue campeón en el Apertura 2018 y Alexis Gutiérrez compartió con él la noticia de su fichaje con las Águilas, así que el defensa le dio algunos consejos.

Carlos Vargas y Alexis Gutiérrez formaron una gran amistad en Cruz Azul (Gustavo Valdez / MEXSPORT)

“Obviamente le conté (a Carlos Vargas) de la oportunidad que tenía de venir acá. Es un muy buen amigo mío y compartió la alegría de que yo viniera para acá. Me dio consejos y se los agradezco mucho, para mí es un gran amigo”, sentenció.

Así, con una historia de trabajo y sacrificio familiar detrás de él, Alexis Gutiérrez iniciará una nueva etapa en su carrera, una muy exigente por lo que América representa como institución, pero que, con sus condiciones como futbolista de la mano con el apoyo de su círculo más cercano, buscará sacarle el mayor provecho posible.