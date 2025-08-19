Cristiano Ronaldo ya superó su primera prueba con el Al-Nassr luego de llevar al equipo a la final de la Supercopa de Arabia Saudita tras vencer 2-1 al Al Ittihad donde milita Karim Benzema.

Cristiano Ronaldo y sus compañeros disputaron el encuentro con un hombre menos desde el minuto 25 del partido cuando expulsaron a Sadio Mané, por lo que los dirigidos por Jorge Jesus tuvieron que imponerse a esa situación para sacar el resultado.

La primera parte fue un claro dominio por parte del Al-Nassr pese a que Karim Benzema tuvo una jugada clara en el partido, pero para fortuna del equipo de Cristiano Ronaldo fueron ellos los que golpearon primero y con un centro de Brozovic, Sadio Mané mandó el balón al fondo de las redes para poner el 1-0.

La felicidad del Al-Nassr duró solo siete minutos debido a que un balón a la espalda de la defensa para Diaby acabó con un pase retrasado ante la salida del portero de los de Riad, mismo que aprovechó Bergwijn, quien solo tuvo que empujar el esférico para empatar el encuentro.

Es el mejor de la historia: Cristiano Ronaldo conduce al Al-Nassr a la Final de la Supercopa de Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo y compañía salieron con todo para la segunda parte del encuentro ante Al Ittihad, pues el objetivo del “Bicho” era llevar a su equipo a la final de la Supercopa de Arabia Saudita a como dé lugar.

Al minuto 61, Cristiano Ronaldo rompió la espalda de la defensa y junto a Joao Félix se encaminaron solos contra el portero del equipo de Benzema. CR7 le dejó el gol a su compañero para que el partido se fuera 1-2 a su favor.

El encuentro pudo terminar con un gol más en favor de los de Riad debido a que Joao Félix anotó otro tanto que les daba la victoria por tres goles, pero fue anulado por el árbitro gracias a una falta del “Bicho” sobre Fabinho cuando recuperó el esférico.

¿Quién será el rival de Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr?

Al-Nassr y Cristiano Ronaldo avanzaron a la Final de la Supercopa de Arabia Saudita tras vencer al equipo donde milita Karim Benzema.

Su rival aún está por definirse, pues el equipo está a la espera de que avance el Al Ahli o el Al Qadisiyah, pues ambos jugarán la segunda semifinal y así se definirá el rival de Cristiano Ronaldo, quien podría levantar su primer título con el equipo árabe.