Cristiano Ronaldo acarició su primer título oficial con el Al Nassr, pero se le fue de las manos en los últimos minutos de la final por la Supercopa de Arabia Saudita y todo por culpa de la desobediencia de uno de sus compañeros.

¿Hubo boicot? No lo sabemos, pero lo cierto es que si el compañero de Cristiano Ronaldo no lo hubiese desobedecido, estaríamos hablando del primer título de CR7 con el Al Nassr.

La acción del compañero de Cristiano Ronaldo no pasó desapercibida, pues rápidamente se viralizó en redes sociales y generó cientos de comentarios.

El video de la desobediencia a Cristiano Ronaldo que costó el título por la Supercopa de Arabia Saudita

Corría el minuto 89’, el Al Nassr tenía la ventaja de 2-1 y se cobró un tiro de esquina a favor del Al Ahli. Cristiano Ronaldo volteó a ver a su portero y le dijo: “No salgas”.

Benito, portero del Al Nassr, no hizo caso a la advertencia de Cristiano Ronaldo, salió y lo hizo mal. Roger Ibáñez aprovechó el descuido en la zaga y remató en el área para emparejar el marcador en los últimos suspiros del partido.

Cristiano Ronaldo mira a su portero y le dice que no salga.



El muy inútil sale dos segundos después.pic.twitter.com/O1qUeqDjlF — CR7STIANISMO🇪🇸🇵🇹 (@Cr7stianismo_) August 23, 2025

Cristiano Ronaldo perdió la Supercopa de Arabia Saudita con el Al Nassr

Cristiano Ronaldo y el Al Nassr cayeron en penaltis ante el Al Ahli por el título de la Supercopa de Arabia Saudita.

La final por el título de la Supercopa de Arabia Saudita inició con el tanto de Cristiano Ronaldo por la vía del penalti al minuto 41; sin embargo, la respuesta del Al Ahli llegó en el tiempo de compensación de la primera mitad por conducto de Franck Kessie.

Para el segundo tiempo, Al Nassr volvió a tomar la ventaja en el marcador gracias al tanto de Marcelo Brozovic al 82’, pero el error del portero provocó el empate en los últimos instantes del tiempo regular.

Con el 2-2 en el marcador, el partido se fue a penaltis y en dicha instancia, el Al Ahli se impuso por 3-5.

¿Cuándo volverá a jugar Cristiano Ronaldo con el Al Nassr?

Luego de perder la Supercopa de Arabia Saudita, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo volverá a escena el viernes 29 de agosto en actividad de Liga.

Al Nasser se medirá a Al Taawon en el arranque de la temporada 2025-26 de la Liga profesional saudí.