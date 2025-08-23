Ya parece maldición para Cristiano Ronaldo. Al Nassr se enfrentó al Al Ahli Saudi en la Supercopa de Arabia Saudita, y el campeón se tuvo que definir en penales.

Antes de ver lo que sucedió en la Supercopa del Al Nassr y Al Ahli Saudi, veamos el recorrido de Cristiano Ronaldo en Arabia y cómo ha perdido muchos títulos.

El Bicho llegó a la liga de Asia en inicios del 2023, en este año y medio, ha participado en 4 Supercopas de Arabia, 3 Saudi Pro League, 2 AFC Champions League y 3 Kings Cup, y no ha logrado levantar un título de estos.

En algunos de ellos se han quedado muy cerca, pero por una cosa u otra no se le da. De hecho, hoy se quedó a unos minutos de lograrlo.

¿Cómo quedó el Al Nassr vs Al Ahli Saudi? Cristiano Ronaldo pierde otro título en Arabia

Al Nassr y Al Ahli Saudi se enfrentaron en la Supercopa de Arabia Saudita. Las cosas comenzaron a favor de Cristiano Ronaldo, pues convirtió un penal para adelantar su equipo.

Minutos más tarde, Kessie empató el encuentro. En los minutos finales comenzó el caos. Brozoviç marcó para el Al Nassr y parecía que al fin, Cristiano Ronaldo ganaría un trofeo. Sin embargo, en el 89, Al Ahli tuvo un tiro de esquina, el arquero Bento salió de mala manera y permitió que Ibáñez marcara el empate.

De esa forma llegaron los penales. CR7, como siempre, no falló desde los 11 pasos, pero sí Abdullah Al-Khaibari, que se lo detuvo Mendy. Al Ahli campeón de la Supercopa y adiós al Al Nassr.

Cristiano Ronaldo llega a 100 goles en Arabia

Pese a que Cristiano Ronaldo perdió la Supercopa de Arabia Saudita, tiene un consuelo. Y es que llegó a 100 goles con el Al Nassr, e hizo historia.

Cristiano Ronaldo es el único jugador en la historia en tener un centenar o más en 4 ligas. Lo hizo en España, Italia, Inglaterra, y con Portugal. Historia pura.