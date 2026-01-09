Tyler Heaps, director deportivo de San Diego FC de la MLS, anunció que Hirving Chucky Lozano, quedó fuera del proyecto de cara a una nueva temporada.

Chucky Lozano tenía contrato con el San Diego FC hasta el 2028; sin embargo, no entró en los planes ni de la directiva ni del cuerpo técnico, por lo que tendrá que buscar nuevos horizontes a seis meses de que se dispute el Mundial 2026.

Si bien fue una decisión sorpresiva, la temporada de Chucky Lozano estuvo llena de polémicas, pues un problema de disciplina lo dejó fuera de acción por algunos partidos.

Se presume que la relación con su entrenador estuvo lejos de ser la mejor, por lo que su baja es esperada.

¿Por qué se fue Chucky Lozano del San Diego FC?

Tyler Heaps, director deportivo de San Diego FC, reveló que el mexicano Hirving Chucky Lozano no formará parte del proyecto de cara a la siguiente temporada.

“Hemos tenido muchas conversaciones con Hirving y sus representantes durante el parón de temporadas, también la temporada pasada. Les hemos comunicado que no será parte de nuestro plan deportivo de ahora en adelante”, señaló Tyler Heaps sobre la baja de Chucky Lozano.

“No fue una decisión que tomamos a la ligera, fue algo que conversamos con los dueños, los líderes, Mikey y yo. Lo hemos comunicado al resto del equipo. Trabajaremos en encontrar la mejor solución de salida. Creemos que una venta es lo mejor para ambas partes”, apuntó el director deportivo sobre el motivo que los llevó a tomar esa decisión.

San Diego FC head coach Mikey Varas on the breaking news that Mexican international Hirving “Chucky” Lozano is OUT. pic.twitter.com/TunriF4F8V — SanDiego.Futbol (@SanDiego_Futbol) January 9, 2026

Los números, valor y contrato de Chucky Lozano con el San Diego FC

Una nueva temporada de la MLS está por comenzar y el San Diego FC se prepara para encarar su segunda campaña, pero no contempla a Hirving Chucky Lozano en sus planes. El mexicano causará baja de la institución.

Hirving Chucky Lozano fichó con el San Diego FC en enero del 2025, disputó 34 partidos, marcó 11 goles y dio nueve asistencias.

De acuerdo a información de Transfermarkt, su valor en el mercado es de 8 millones de euros, que si lo trasladamos a pesos mexicanos, hablamos de 160.