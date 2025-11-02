Hirving el “Chucky” Lozano volvió a aparecer con el San Diego FC en la MLS y lo hizo de la mejor manera, anotando un gol tras ser acusado de indisciplinado, que lo mantuvo en la polémica y fuera del equipo por varios partidos.

Durante el partido de Playoffs de la MLS, San Diego FC se enfrentó a Portland Timbers y cuando parecía que el equipo del Chucky Lozano se llevaría la victoria, los rivales empataron el encuentro por 2-2 para llevarlo hasta los penales.

Pese a la anotación del futbolista mexicano, Portland Timbers logró imponerse a San Diego FC para forzar a un tercer partido entre ambos equipos para conocer al ganador y al que pasa a la siguiente ronda.

Chucky Lozano se reencuentra con el gol tras ser acusado de indisciplinado

Pese a la derrota, el gol del Chucky Lozano se dio durante el segundo tiempo del encuentro entre San Diego FC y Portland Timbers, y después de la polémica que tuvo hace unos días con su entrenador, que le costó que fuera separado del club por un tiempo.

Sin embargo, parece que el Chucky Lozano quiso enmendar su error que tuvo con el entrenador de San Diego FC, marcando para poner en ventaja, en ese momento, a su equipo de la MLS.

Back on the field, back on the scoresheet!



What a return for Chucky Lozano. ⚡️



📺 Apple TV: https://t.co/zhAPtS6u5P // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/3snsrDVPEs — Major League Soccer (@MLS) November 2, 2025

El gol del mexicano se logró gracias a un rebote, mismo que aprovechó el ex de Pachuca, para poner en ventaja a San Diego FC, aunque no sirvió de mucho, pues ahora el equipo jugará un tercer partido contra Portland Timbers.

¿Cómo le ha ido al Chucky Lozano con San Diego FC?

Chucky Lozano, jugador franquicia del San Diego FC y quinto mejor pagado en la MLS, fue separado del equipo después de tener un altercado verbal con Mikey Varas a principios de mes cuando fue sustituido en el descanso contra Houston Dynamo.

Chucky Lozano ha anotado nueve goles y colaborado con 10 asistencias en 27 partidos durante su estancia con el San Diego FC, por lo que tras el encuentro ante Portland Timbers, se espera que regrese la confianza con su Director Técnico.