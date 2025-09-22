Chucky Lozano tuvo actividad este fin de semana en la Major League Soccer con San Diego FC en la visita donde empataron a un gol contra Atlanta United en un encuentro donde, a decir de Hirving, las cosas se complicaron debido a que no están habituados a jugar en una cancha con césped sintético, tal como se lo dijo a un reportero al finalizar el juego.

“La verdad, fue un partido complicado, la cancha complicada. No estamos acostumbrados a jugar en sintético, es diferente, pero pudimos en algún momento controlar todo eso, pero también ellos tienen buen equipo”, le respondió Chucky Lozano a un reportero con respecto a la cancha sintética en el Atlanta United vs San Diego FC.

Después de eso, el delantero mexicano habló brevemente del intento que hizo por anotar un gol olímpico y lo cerca que se quedó de conseguirlo, lo que hubiera representado la victoria para su escuadra toda vez que el partido terminó empatado a un gol en el Mercedes Benz Stadium.

El desencuentro de Chucky Lozano con un reportero

En medio de la serie de preguntas y respuestas, un reportero lanzó una pregunta que Chucky Lozano no logró comprender, por lo que, inicialmente, le pidió que la repitiera al decir: “¿Eh? No te entendí, dímelo otra vez”, a lo que el periodista tuvo que volver a plantear un cuestionamiento relacionado con el estilo de juego de Hirving de buscar el mano a mano contra los rivales.

Y es que, a decir del reportero, Chucky Lozano ya no busca encarar a los defensas del otro equipo, cosa que el atacante de San Diego no compartió, lo que quedó de manifiesto cuando el jugador, con un tono de molestia, le dijo al periodista si no había visto el juego.

“¿Cómo que no lo hago? ¿No viste el partido? Ok, ok”, dijo Lozano en evidente desacuerdo con el reportero que consideró que se ha visto disminuida su búsqueda del uno a uno en ofensiva para desequilibrar a las zagas de sus contrincantes.

¿Cuándo vuelve a jugar Chucky Lozano con San Diego FC?

El siguiente partido de Chucky Lozano con San Diego FC se llevará a cabo el próximo sábado 27 de septiembre en la cancha del Snapdragon Stadium, escenario donde recibirán a San Jose Earthquakes en un duelo regional toda vez que las dos escuadras son del estadio de California.

Vale mencionar que Chucky Lozano es un elemento importante para San Diego FC toda vez que en sus primeros 25 partidos ha anotado nueve goles y ha dado ocho asistencias, lo que muestra la buena adaptación que ha tenido tanto a su club como a la MLS.

Estas mismas actuaciones de Lozano lo han llevado de regreso a la Selección Mexicana, de donde espera no salir más a sabiendas de que el siguiente año se celebrará la Copa del Mundo 2026.