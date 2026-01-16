Chucky Lozano vive días de incertidumbre toda vez que en San Diego FC han dejado clara su postura de no quererlo más en el club. Casi un año después de su llegada, le hicieron saber que no entra en planes de la institución, por lo que de inmediato empezó a ser vinculado con escuadras de la Liga MX como Toluca, Tigres y Monterrey, las cuales podrían rescatarlo a fin de que también tenga ritmo antes del Mundial 2026.

Pese a eso, recientemente surgió información relacionada con la postura de Chucky Lozano con respecto a lo comunicado por San Diego FC. Y es que según lo publicado en X por el periodista Fabrizio Romano, Hirving no tiene intenciones de abandonar al equipo de la MLS, por lo que buscará agotar todos los medios posibles para quedarse, lo que podría representar poner en riesgo su convocatoria al Mundial 2026.

“Hirving Lozano no planea ni quiere irse de San Diego en esta ventana ya que tiene la intención de quedarse en el club”, compartió el citado periodista con respecto a lo que Chucky pretende en este mercado de verano, un periodo crucial para sus aspiraciones mundialistas.

La razón por la que el Mundial 2026 estaría en riesgo para Chucky Lozano

Es importante resaltar que, si algo ha dejado claro Javier Aguirre desde la dirección técnica de la Selección Mexicana, es que, sin importar el nombre del jugador, si no juega, no tendrá oportunidad de ser convocado. Es ahí donde el Mundial 2026 podría ponerse en riesgo para Chucky Lozano.

La realidad es que San Diego FC ya no quiere al jugador y si se aferra a quedarse, sus oportuindades en el terreno de juego podrían ser nulas. Entre menos juegue Chucky Lozano, más lejos estará del radar del Tricolor a unos meses de distancia del Mundial 2026, es por eso que deberá analizar a conciencia si lo mejor para él es presionar por su permanencia en la naciente franquicia estadounidense.

🚨🇲🇽 Hirving Lozano doesn’t plan or want to leave San Diego in this window as he’s intentioned to stay at the club. pic.twitter.com/0I1LLkp7ov — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2026

La Liga MX espera por Chucky Lozano

Si bien es cierto que hay clubes de la Liga MX que han manifestado que no les interesa contratar a Chucky Lozano, reportes apuntaron a que hay tres equipos que se disputarían la contratación del delantero: Monterrey, Tigres y Toluca.

Incluso, recientemente se mencionó que los Diablos serían el equipo de la Liga MX con más posibilidades de concretar el fichaje de Chucky Lozano, aunque no pasó de meros trascendidos debido a que, como ya se mencionó, la intención que tiene es seguir en la Major League Soccer.