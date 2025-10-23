Cuando parecía que la situación futbolística del Chucky Lozano se había estabilizado, ya que el futbolista estaba recuperando su nivel desde que llegó al San Diego FC, ahora un altercado le dio un giro a su actualidad.

El Chucky Lozano estaba presentando buenos números en la MLS, situación que le mereció regresar a las convocatorias de la Selección Mexicana pero recientemente se dio a conocer que fue separado del plantel del San Diego FC.

De manera que el mexicano es duda para el inicio de los playoffs en la MLS debido a un problema en el vestidor de su equipo antes de presentarse a la concentración con el Tri del Vasco Aguirre en la pasada fecha FIFA.

¡Por indisciplinado! Chucky Lozano fue separado del San Diego FC por “altercado en el vestidor”

El San Diego FC, equipo que hizo su debut en la MLS en la presente temporada anunció con bombo y platillo la contratación del Chucky Lozano, quien incluso fue presentado como jugador franquicia del equipo.

Todo marchaba bien con el futbolista mexicano quien suma 9 goles y 10 asistencias en la presente temporada, pero llegó la indisciplina y fue separado del plantel californiano según reveló el periodista Tom Bogert.

De acuerdo con la información revelada por dicha fuente, el Chucky tuvo un altercado verbal con su entrenador Mikey Varas en el descanso del partido ante Houston Dynamo del pasado 4 de octubre, donde fue sacado de cambio al medio tiempo.

Sources: Chucky Lozano's status for San Diego's playoff run is uncertain



Situation stems from verbal altercation that happened around Lozano getting subbed out at HT in game v HOU



One source says Lozano needs to prove to locker room how committed he is https://t.co/aMveW2Q86z — Tom Bogert (@tombogert) October 22, 2025

Chucky Lozano en duda de disputar los playoffs de la MLS con el San Diego FC

Tras el altercado en el vestidor del San Diego FC, el Chucky Lozano no fue tomado en cuenta para el partido ante Portland Timbers, que se disputó el pasado sábado 18 de octubre, tras la finalización de la fecha FIFA.

Lozano no fue tomado en cuenta por decisión técnica y ahora su presencia en los playoffs de la MLS está en duda por dicha situación: “una fuente indicó que Lozano necesita demostrar su compromiso con el vestuario para estar disponible para jugar en los playoffs" indicó Bogert.

Los playoffs para San Diego FC comienzan el próximo domingo 26 de octubre cuando dispute su partido de Primera Ronda con rival aún por definirse entre Portland o Real Salt Lake pero con el futuro del mexicano en el aire.