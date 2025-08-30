Liverpool vs Arsenal se miden en la Jornada 3 de la Premier League; te contamos cuándo y dónde ver el partido.

Uno de los partidos más atractivos en el calendario de la Premier League, enfrenta a Liverpool vs Arsenal en la Jornada 3 de la competencia.

Liverpool vs Arsenal: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 3 de la Premier League?

El domingo 31 de agosto de 2025 continúa la Jornada 3 de la Premier League con cuatro partidos, entre ellos el Liverpool vs Arsenal.

Liverpool vs Arsenal: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Premier League?

Las plataformas HBO MAX y TNT Sports transmitirán el partido Liverpool vs Arsenal, en la continuación de la Jornada 3 de la Premier League.

Liverpool vs Arsenal chocan a partir de las 9:30 horas, tiempo del centro de México, en el tercer partido que se jugará el domingo 31 de agosto.

Partido: Liverpool vs Arsenal

Fase; Jornada 3 de la Premier League

Fecha: Domingo 31 de agosto de 2025

Horario: 9:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Anfield

Transmisión: HBO MAX y TNT Sports

¿Cómo llega Liverpool a la Jornada 3 de la Premier League?

Liverpool, campeón vigente de la Premier League, marcha invicto en la actual competencia con 6 puntos.

Después de inaugurar la temporada de la Premier League con un triunfo de 4-2 sobre el Bournemouth, el Liverpool confirmó que sigue siendo aspirante al título.

En lunes 25 de agosto, Liverpool derrotó 3-1 a Newcastle en el último partido de la Jornada 2 de la Premier League.

Así llega Arsenal a la Jornada 3 de la Premier League vs Liverpool

El Arsenal, rival de Liverpool en la Jornada 3 de la Premier League, confía en sumar en Anfield para seguir en la disputa por el campeonato.

En la Jornada 1 de la Premier League, el Arsenal derrotó 1-0 al Manchester United, y llegó a seis puntos venciendo 5-0 a Leeds una semana más tarde.

Arsenal y Liverpool se juegan la cima de la Premier League en la Jornada 3, pues están empatados en seis puntos, misma cosecha del Tottenham.