Brujas vs Liverpool chocaron en la Jornada 5 de la Champions League, con resultado

En uno de los nueve partidos del miércoles 25 de noviembre, se midieron Brujas vs Liverpool con el objetivo de mejorar su posición en la Champions League.

Tras este partido, el Brujas de Bélgica se ubica en el lugar 13; mientras que Liverpool inglés acumula 12 puntos.

Marcador del partido: Brujas 0-3 Liverpool.

Brujas vs Liverpool: así se definió el partido de la Jornada 5 de la Champions League

El partido Brujas vs Liverpool de la Jornada 5 de la Champions League se definió a favor del conjunto visitante.

Así fueron los goles del partido Brujas vs Liverpool:

Minuto 13: Gol de Alexander Isak (Liverpool)

Minuto 79: Gol de Florian Wirtz (Liverpool)

Minuto 82: Gol de Alexander Isak (Liverpool)

¿Cuándo vuelven a jugar Brujas y Liverpool en la Jornada 6 de la Champions League?

Brujas y Liverpool volverán a la actividad en la Jornada 6 de la Champions League, que inicia el martes 8 de diciembre.

Brujas visita el martes 8 de diciembre al Napoli en la Jornada 6, mientras que Liverpool será anfitrión del Porto el miércoles 9 de diciembre.