Los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX enfrenta a Rayados vs América. Miércoles 25 de noviembre a las 21:10 horas por TUDN, ViX y Canal 5.

Partido: Rayados vs América

Fase: Cuartos de final

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: TUDN, ViX y Canal 5

Rayados vs América es uno de los dos partidos programado para este miércoles 25 de noviembre, en los cuartos de final del Apertura 2026.

Rayados vs América: Día para ver el partido de ida de cuartos de final de Liga MX

El miércoles 25 de noviembre de 2026 arranca la ida de cuartos de final de la Liga MX, día en que se miden Rayados vs América.

Rayados vs América: Hora para ver el partido de ida de cuartos de final de Liga MX

El partido Rayados vs América inicia a las 21:10 horas en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

Rayados vs América: Canal para ver el partido de ida de cuartos de final de Liga MX

El partido Rayados vs América podrá verse este miércoles 25 de noviembre a través de la señal de TUDN, ViX y Canal 5.