PSG vs Roma se enfrentaron el miércoles 25 de noviembre en la Jornada 5 de la Champions League, con resultado de empate.

Nueve partidos se jugaron en el cierre de la Jornada 5 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al PSG vs Roma.

Tras este partido, el PSG se ubica en el segundo lugar con 13 unidades.

La Roma acumula 5 puntos en el lugar 25 del torneo, fuera por el momento de zona de clasificación.

Marcador del partido: PSG 2-2 Roma

PSG vs Roma: así se definió el partido de la Jornada 5 de la Champions League

El partido PSG vs Roma de la Jornada 5 de la Champions League se definió a favor de los campeones de Francia, gracias a gol de penalti de Ousmane Dembele.

Así fueron los goles del partido PSG vs Roma:

Minuto 5: Gol de Mario Hermoso Canseco (PSG 0-1 Roma)

Minuto 31: Gol de Illya Zabarnyi (PSG 1-1 Roma)

Minuto 62: Gol de Ousmene Dembele (PSG 2-1 Roma)

Minuto 78: Gol de Donyell Malen (PSG 2-2 Roma)

Illya Zabarnyi anotó el primer gol del PSG (Teresa Suarez / AP Photo/Teresa Suarez)

¿Cuándo vuelven a jugar PSG y Roma en la Jornada 6 de la Champions League?

PSG y Roma regresarán a jugar en la Jornada 6 de la Champions League, que inicia el martes 8 de diciembre.

PSG visita al Aston Villa en la Jornada 6, mientras que Roma será anfitrión del Sporting de Lisboa el martes 8 de diciembre.