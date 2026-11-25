Sabah vs FC Barcelona se midieron el martes 24 de noviembre en la Jornada 5 de la Champions League, con resultado de 4-1 para el conjunto español.

Nueve partidos se jugaron en la Jornada 5 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Sabah vs FC Barcelona.

Ahora, Sabah suma 3 puntos en el lugar 31 de la fase de liga; mientras que FC Barcelona se ubica en la cuarta posición con 12 unidades logradas.

Marcador del partido: Sabah 1-4 FC Barcelona

Sabah vs Barcelona: así se definió el partido de la Champions League

El partido Sabah vs FC Barcelona, corresponde a la Jornada 5 de la Champions League, se inclinó a favor del equipo visitante poco después de la media hora de juego.

El Sabah intentó emparejar las acciones, pero el poderío del FC Barcelona lo mantuvo a raya.

Así fue el triunfo FC Barcelona ante Sabah:

Minuto 31: Gol de Anthony Gordon (Sabah 0-1 FC Barcelona)

Minuto 51: Gol de Anthony Gordon (Sabah 0-2 FC Barcelona)

Minuto 55: Gol de Karim Adeyemi (Sabah 0-3 FC Barcelona)

Minuto 60: Gol de Gabriel Jesus (Sabah 0-4 FC Barcelona)

Minuto 63: Gol de Mickels (Sabah 1-4 FC Barcelona)

¿Cuándo vuelven a jugar Sabah y Barcelona en la Champions League?

Sabah y Barcelona regresarán a jugar en la Jornada 6 de la Champions League, que inicia el martes 8 de diciembre.

Sabah visita al Villarreal el 8 de diciembre, mientras que el mismo día, el FC Barcelona enfrenta al Manchester City en calidad de local.