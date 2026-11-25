Lille vs Bayern Múnich se enfrentaron en la Jornada 5 de la Champions League, con resultado

En uno de los nueve partidos del miércoles 25 de noviembre, se midieron Lille vs Bayern Múnich con el objetivo de mejorar su posición en la Champions League.

Tras este partido, el Lille de Francia se ubica en el 29; mientras que gigante alemán, Bayern Múnich, acumula 8 puntos.

Marcador del partido: Lille 2-1 Bayern Múnich

Lille vs Bayern Múnich: así se definió el partido de la Jornada 5 de la Champions League

El partido Lille vs Bayern Múnich de la Jornada 5 de la Champions League se definió a favor de los locales.

Así fueron los goles del partido Lille vs Bayern Múnich:

Minuto 15: Gol de Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Minuto 62: Gol de Ayase Ueda (Lille)

Minuto 65: Autogol de Aleksander Pavlovic (Bayern Múnich)

¿Cuándo vuelven a jugar Lille y Bayern Múnich en la Jornada 6 de la Champions League?

Lille y Bayern Múnich volverán a la actividad en la Jornada 6 de la Champions League, que inicia el martes 8 de diciembre.

Lille visita el miércoles 9 de diciembre al Stuttgart en la Jornada 6, mientras que Bayern Múnich será anfitrión del Slavia Praga el martes 8 de diciembre.