El futbol mexicano inició una nueva era con la llegada de los torneos cortos, y desde el torneo de Invierno 1996, 18 entrenadores mexicanos han sido campeones en la Liga MX.

Efraín Juárez y Joel Huiqui, con Pumas y Cruz Azul, buscan sumarse a la lista de entrenadores mexicanos campeones en torneos cortos de la liga MX.

Lista de entrenadores mexicanos campeones en torneos cortos de la Liga MX:

Enrique Meza: 4 títulos (3 Toluca y 1 Pachuca). Víctor Manuel Vucetich: 3 títulos (1 Pachuca y 2 Monterrey) José Manuel “Chepo” de la Torre: 3 títulos (1 Chivas y 2 Toluca) Hugo Sánchez: 2 títulos (Bicampeón con Pumas en 2004) Miguel Herrera: 2 títulos (América) Luis Fernando Tena: 2 títulos (Cruz Azul y Morelia) Alfredo Tena: 2 títulos (Santos y Pachuca) Ignacio Ambriz: León (Apertura 2020) Benjamín Galindo: Santos Laguna (Clausura 2012) Guillermo Vázquez: Pumas (Clausura 2011) José Guadalupe Cruz: Atlante (Apertura 2007) José Luis Trejo: Pachuca (Clausura 2006) Mario Carrillo: América (Clausura 2005) Daniel Guzmán: Santos Laguna (Clausura 2008) Javier Aguirre: Pachuca (Invierno 1999) Raúl Arias: Necaxa (Invierno 1998) Fernando Quirarte: Santos Laguna (Verano 2001) Manuel Lapuente: América (Verano 2002)

Ojitos Meza es el entrenador mexicano con más títulos en torneos cortos de Liga MX

Con 4 campeonatos en torneos cortos, Enrique Ojitos Meza es el entrenador mexicano con más títulos en esta época de la Liga MX.

Enrique Meza se coronó tres veces con Toluca y una más con Pachuca, en la era de los torneos cortos, siendo el entrenador mexicano con más campeonatos bajo ese formato.

Le sigue en la lista Víctor Manuel Vucetich, quien logró dos títulos con Rayados y 1 con Pachuca.

José Manuel “Chepo” de la Torre también suma 3 títulos en torneos cortos: 1 con Chivas y 2 con Toluca.

El podio de entrenadores mexicanos campeones en torneos cortos:

Enrique Meza: 4 títulos (3 Toluca y 1 Pachuca). Víctor Manuel Vucetich: 3 títulos (1 Pachuca y 2 Monterrey) José Manuel “Chepo” de la Torre: 3 títulos (1 Chivas y 2 Toluca)

Hugo Sánchez fue bicampeón con Pumas en torneos cortos (David Leah / Mexsport)

El bicampeonato de Hugo Sánchez en los torneos cortos

Hugo Sánchez anotó su nombre en la lista de entrenadores mexicanos campeones en torneos cortos de la Liga MX, al ganar 2 títulos con Pumas en 2004.

Miguel Herrera con América, Luis Fernando Tena con Cruz Azul y Morelia, además de Alfredo Tena, con títulos en Santos y Pachuca, también tienen dos campeonatos en torneos cortos.

Los entrenadores mexicanos bicampeones en torneos cortos:

Hugo Sánchez: 2 títulos (Bicampeón con Pumas en 2004) Miguel Herrera: 2 títulos (América) Luis Fernando Tena: 2 títulos (Cruz Azul y Morelia) Alfredo Tena: 2 títulos (Santos y Pachuca)

Ignacio Ambriz es el entrenador mexicano con el campeonato más reciente (Isaac Ortiz / Isaac Ortiz)

El resto de entrenadores mexicanos campeones en torneos cortos de la Liga MX

Once entrenadores mexicanos han ganado un campeonato en la era de los torneos cortos de la Liga MX, y a continuación los enlistamos.