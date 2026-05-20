Cruz Azul busca su décimo título en el futbol mexicano y tendrá que hacerlo como visitante contra Pumas, un rol en el que solo ha ganado una final de la Liga MX, en 1997 ante León.

Al quedar en tercer lugar de la tabla general del Clausura 2026, Cruz Azul debe cerrar la Final de la Liga MX en la cancha de Pumas.

Cruz Azul busca ganar su segundo título como visitante en una Final de Liga MX (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

El título de Cruz Azul como visitante en una Final de la Liga MX

En la Final del Invierno 1997 ante León, un gol de Carlos Hermosillo le dio el título a Cruz Azul como visitante en la cancha de La Fiera.

El título ante León es el único que ha ganado como visitante Cruz Azul en una Final de la Liga MX.

Casi 30 años después, el domingo 24 de mayo Cruz Azul visitará a Pumas con el objetivo de volver a coronarse como visitante.

Así ganó Cruz Azul su única Final de la Liga MX como visitante:

Partido de Ida: Cruz Azul 1-0 León (Gol de Benjamín Galindo).

Partido de Vuelta: León 1-0 Cruz Azul (Gol de Misael Espinoza).

Marcador Global: Empate 1-1.

Gol de Oro: En el tiempo extra, Carlos Hermosillo anotó el penal decisivo.

El otro campeonato que ganó Cruz Azul como visitante en el futbol mexicano

Cabe señalar que, Cruz Azul ganó su primer campeonato en el futbol mexicano en la temporada 1968-1969 también como visitante, aunque no lo hizo en una final.

En esa temporada, Cruz Azul concluyó con 44 puntos el título tras derrotar 3-2 al León. La campaña se decidió a puntos, siendo La Máquina la que más sumó en el primer lugar.

Estas son las finales ganadas por Cruz Azul en el futbol mexicano:

1971-72 vs América

1972-73 vs León

1973-74 vs Atlético Español

1978-79 vs Pumas

1979-80 vs Tigres

Invierno 1997 vs León (visitante)

Guard1anes 2021 vs Santos Laguna

Las finales de Cruz Azul ante Pumas en la Liga MX

Cruz Azul vs Pumas jugarán su tercera Final de la Liga MX, con saldo parejo de un ganado y un perdido para equipo.

Finales de Cruz Azul vs Pumas: