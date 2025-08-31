Ruben Amorim, estratega portugués de 40 años que está al frente del Manchester United, explotó contra sus jugadores luego de la derrota que el equipo sufrió en la Carabao Cup contra el Grimsby Town de la cuarta división.

Debido a la eliminación que sufrió el Manchester United de la Copa de la Liga inglesa, Ruben Amorim no se guardó nada y reconoció que “a veces odia a sus jugadores”, algo que provocó controversia en la Premier League.

Y es que, los Red Devils atraviesan una crisis de varias temporadas en el futbol inglés y a pesar de haber realizado una importante inversión en el mercado de verano, el futuro no se vislumbra para el equipo.

Ruben Amorim explota contra sus jugadores tras eliminación del Manchester United de la Carabao Cup

Después de que el Manchester United fue eliminado de la Carabao Cup por el Grimsby Town, Ruben Amorim reconoció que tras derrotas como estas vive una montaña rusa de emociones como estratega.

“Siendo sincero con ustedes, cada vez que suframos una derrota como esa voy a decir que a veces odio a mis jugadores y en otras ocasiones los adoro, esa es mi forma de hacer las cosas. A veces quiero dimitir, a veces quiero quedarme de aquí a 20 años”, declaró Ruben Amorim.

Luego del proceso de Erik ten Hag, los Red Devils despidieron al neerlandés para contratar al portugués, quien llegó procedente del Sporting de Lisboa, pero no ha podido cambiar el rumbo del equipo.

Ruben Amorim prefirió no ver el penal con el que el Manchester United venció al Burnley

En el partido entre el Manchester United y el Burnley, el encuentro se mantuvo empatado hasta los últimos minutos debido a que el marcador iba 2-2, pero en la recta final el árbitro señaló un penal para los locales.

Bruno Fernandes, capitán del Manchester United fue el encargado de tirar el penal, pero debido a los nervios, Ruben Amorim prefirió no ver el cobro que terminó dándole la victoria a los Red Devils.

Ruben Amorim before Brunk took the penalty.



He was all of us. 😁❤️

pic.twitter.com/R0OSRnPk0h — UF (@UtdFaithfuls) August 30, 2025

En medio de la crisis que atraviesa el equipo, la victoria ante el Burnley significa una bocanada de oxígeno tanto para los jugadores como para Ruben Amorim debido a la presión de medios y afición.