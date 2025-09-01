El Manchester United ya tiene nuevo portero y se llama Senne Lammens, esto, luego de que los Red Devils pusieran una millonada por una de las mayores joyas de Europa.

El Manchester United fichó al portero belga de 23 años de edad, procedente del Royal Antwerp, por 21 millones de euros y dejando fuera al Dibu Martínez, quien hace unos días era una opción para el equipo inglés.

La directiva del Manchester United prefirió apostar por un arquero joven y con un gran futuro por delante, en lugar de contratar al experimentado Dibu Martínez, cuyo precio rondaba los 35 millones.

Manchester United decidió sacar la billetera para contratar a Senne Lammens, arquero del ROYAL ANTWERP de Bélgica, en el último día de mercado europeo.



Lo pagaron 21 MILLONES DE EUROS, más variables por objetivos.



Aston Villa pedía €35M por DIBU MARTÍNEZ.



En fin… 🫠🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿… — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 1, 2025

¿Por qué el Manchester United ya no contrató al Dibu Martínez?

Senne Lammens llegará al Manchester United para competir la titularidad con André Onana y Altay Bayındır, por lo que si todo se pone a su favor podría ser una pieza clave a largo plazo para los Red Devils.

Sin embargo, antes de él, el Dibu Martínez iba ganando la carrera por la portería del Manchester United, pero se cayó la negociación porque el conjunto inglés sí quería una solución inmediata como lo era el campeón del mundo, pero su valor era muy alto a comparación de Senne Lammens, quien los ayudará en el futuro.

Ante la caída del traspaso a los Red Devils, se reveló que el Galatasaray ya mostró interés por el Dibu Martínez, por lo que inició conversaciones y próximamente haría una oferta formal al Aston Villa para hacerse de los servicios del arquero argentino.

¿Quién es Senne Lammens, el nuevo portero que fichará el Manchester United?

Senne Lammens nació el 7 de julio de 2002 en en Zottegem, Bélgica. El joven portero se formó en las divisiones juveniles de KRC Bambrugge, FCV Dender y Club Brujas, y en este último club debutó con el primer equipo en la Supercopa de Bélgica en 2021.

Para el 2023, firmó con el Royal Antwerp y al poco tiempo se convirtió en titular con el equipo. Además, durante la temporada 2024-2025 logró detener cuatro penales, más de 170 intervenciones y 10 porterías imbatidas.