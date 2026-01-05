Ruben Amorim fue despedido por el Manchester United después de realizar unas polémicas declaraciones en conferencia de prensa tras el empate ante el Leeds en la Jornada 20 de la Premier League.

“Con el Manchester United en el sexto lugar de la Premier League, la directiva del club ha tomado de mala gana la decisión de que es tiempo adecuado para cambiar…” Manchester United

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, el Manchester United hizo oficial el despido de Ruben Amorim, por lo que se va del equipo poco más de un año después de su llegada procedente del Sporting de Portugal.

Manchester United despide a Ruben Amorim. (Ian Hodgson / AP)

Manchester United despide a Ruben Amorim; Darren Fletcher toma su lugar

Manchester United despidió a Ruben Amorim y será remplazado por Darren Fletcher, director técnico de la Sub-18 del club, de forma interina.

El miércoles 7 de enero los Red Devils visitarán Turf Moor para enfrentarse al Burnley en la Fecha 21 de la Premier League en la que será la primera prueba del estratega interino que tuvo un exitoso paso por el equipo como jugador.

Los 10 técnicos que han pasado por el Manchester United tras la salida de Alex Ferguson

Con la salida de Ruben Amorim de la dirección técnica del Manchester United, ya suman 10 los estrategas que han pasado por el banquillo del club luego de que Alex Ferguson, histórico entrenador escocés, se fuera de Old Trafford.

David Moyes Ryan Giggs Louis Van Gaal Jose Mourinho Ole Gunnar Solksjaer Michael Carrick Ralf Ragnick Erik ten Hag Ruud van Nistelrooy Ruben Amorim

Con la designación de Darren Fletcher como entrenador interino del club mientras la directiva decide quién tomará las riendas del equipo, ya serían 11 los directores técnicos en el periodo de 13 años.