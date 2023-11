Wayne Rooney reveló todos sus problemas que tenía con el alcohol y confesó todo lo que bebía hasta conseguir desmayarse y todo era cuando ya era estrella en el Manchester United a los 20 años y declaró que era su liberación.

Wayne Rooney debutó con el Everton a los 16 años de edad, fue internacional con Inglaterra desde los 17 y fichó por el Manchester United con 18. Toda esta serie de éxitos fueron difíciles de asimilar para el inglés, por lo que recurrió al alcohol.

Para el podcast de Rob Burrow, Wayne Ronney reveló todos los problemas que tuvo con la bebida y todas las adicciones que lo orillaron a tener muchos vicios y hasta con la policía pues una vez lo detuvieron por manejar en estado de ebriedad.

“Mi liberación fue el alcohol cuando tenía 20 años. Me iba a casa, me pasaba allí un par de días sin salir. Bebía hasta que me desmayaba”, confesó.

Wayne Rooney prefirió quedarse en casa que ser el jugador mejor pagado del mundo (@ManUTD)

¿Cómo le va a Wayne Rooney como DT?

Ahora, tras una aventura en el DC United de la MLS, Rooney, cuyo primer trabajo como entrenador fue en el Derby County, está de vuelta en Inglaterra para tratar de salvar al Birmingham City en el Championship (Segunda División inglesa).

El exfutbolista ha tenido buen paso como entrenador tanto en Estados Unidos como en Inglaterra y ahora que dirige Birmingham City buscará salvarlo en la Championship y no bajarlos a la tercera división de inglaterra.

En toda su carrera como entreandor, el Ingles ha dirigido un total de 141 encuentros, de los cuales ha ganado 39, empatado 35 y perdido 67 y ha sumado un total de 152 puntos.

Jugadores que han sufrido de alcoholismo

Los futbolistas viven en un mundo diferente y es por eso que muchos para salir de tanta presión en la que están recurren al alcohol o a otro tipo de vicios y les cuesta mucho salir de este tipo de adicciones ya sea cuando se retiran o cuando están activos.

A muchos de ellos les ha costado la carrera debido a que bajan su rendimiento o se meten en problemas extra cancha debido a todo lo que hacen por no medirse con la bebida en su cuerpo.

Estos son algunos futbolistas que han tenido problemas de alcohol durante su carrera:

Paul Gascoigne

Tony Adams

George Best

Gerd Müller

Garrincha

Sócrates

Adriano Leite

Cicinho

