80 voluntarios de la organización ‘Contra ICE’ regalaron cerca de 15 mil toallas con la frase “Fuera ICE” y con la figura de un conejo pateando un balón con hielo.

La organización “Contra ICE” pedía a los aficionados que acudían al Levi’s Stadium que mostraran la toalla a las cámaras.

Algunos ciudadanos sí entraron al estadio con las toallas, mientras que otros las dejaban en el camino.

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes de cómo la seguridad del Levi’s Stadium retiraban las toallas de quienes las mostraban.

lol, le pedían que bajara el cartel de “fuck ICE”, pendejetes pic.twitter.com/8p0mDEp0m0 — fresita popsipatITa. 🍓 (@losverbean) February 9, 2026

Esta situación molestó a las organizaciones y usuarios promigrantes, quienes aseguran que este acto fue un ataque a la libertad de expresión.

La toalla que regalaban los manifestantes contra el ICE tenía la frase “ICE Fuera” y una caricatura de un conejo, haciendo alusión al medio tiempo de Bad Bunny, pateando una pelota con hielo que simbolizaba al ICE.

Autoridades de Santa Clara aseguraron que no habría redadas del ICE durante el Super Bowl LX.

A pesar de esta afirmación, varias personas evitaron acudir al evento deportivo o otros lugares para ver el Super Bowl.

Ciudadanos se manifestaron afuera del Levi's Stadium durante el Super Bowl LX (Especial )

“Banderas en la tribuna”, el acto artístico que buscó concientizar durante el Super Bowl LX

El regalar toallas con la frase: “ICE Fuera” forma parte de una acción artística denominada “Banderas en las tribunas, el cual buscó visualizar el rechazo al ICE.

“Contra ICE” es una organización integrada por músicos y artistas que exponen en su arte su rechazo a las acciones del ICE.

Consideran que este tipo de expresiones son un frente de resistencia ante las injusticias cometidas contra los migrantes en Estados Unidos.

Esta organización espera tener más difusión y aseguran que tendrán una campaña masiva durante el verano del 2026.