Ciudadanos protestaron contra el ICE en el Super Bowl LX afuera del Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

Las personas se concentraron en la avenida Great America, muy cerca del Levi’s Stadium con pancartas que pedían un sece a los ataques y redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Protestan contra el ICE durante el Super Bowl LX

Los manifestantes exigieron justicia por las muertes de Alex Pretty y Renee Good, ciudadanos asesinados por el ICE en Minneapolis.

Las pancartas tenían mensajes como “ICE fuera”, mientras que autoridades del condado de Santa Clara aseguraron que no había agentes del ICE por la zona.

Ciudadanos expresaron su miedo de que el ICE hiciera redadas en el Levi’s Stadium, para detener a migrantes.

Los manifestantes regalaron 15 mil toallas afuera del Levi’s Stadium con un dibujo de un conejo, haciendo alusión a Bad Bunny quien se presentó en el medio tiempo, pateando una pelota con hielo, una referencia al ICE.

Cerca de 80 voluntarios del grupo promigrante ‘Contra ICE’ distribuyeron las toallas y el dibujo fue creado por el político Lalo Alcaraz

Aficionados que acudieron al Super Bowl LX eran quienes solicitaban que les regalaran las toallas y los manifestantes les solicitaron mostrarlas durante la transmisión del partido.

Ciudadanos se manifestaron afuera del Levi's Stadium durante el Super Bowl LX (Especial )

Manifestantes contra el ICE recaudan dinero para los migrantes

Los organizadores de la manifestación afuera del Levi’s Stadium aprovecharon el momento para recaudar fondos en apoyo para migrantes.

Además, mencionaron que buscan lanzar un disco en colaboración con varios artistas en contra de ICE.

Estados Unidos vive momentos de tensión tras las medidas migratorias de Donald Trump, quien ha permitido redadas de ICE y las cuales suman dos muertes.