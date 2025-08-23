Se juega la Jornada 2 de la temporada 2025-26 de LaLiga y el FC Barcelona se metió a la casa del Levante en busca de los tres puntos que lo colocaron de líder.

El Levante estaba dando la sorpresa al vencer dos goles por cero al medio tiempo en el Estadio Ciutat de Valencia pero el cuadro culé vino de atrás para llevarse el triunfo.

En otra gran exhibición de futbol, el FC Barcelona sumó su segundo triunfo de la temporada para mantenerse en la cima de la tabla general con 6 puntos de 6 posibles.

Levante vs FC Barcelona: resultado de los culés en su partido de la Jornada 2 de LaLiga

Como parte de la actividad de la Jornada 2 de LaLiga, el Levante recibió en su casa la visita del FC Barcelona y en los primeros 45 minutos los tuvo sobre las cuerdas.

Desde el minuto 7, los locales se adelantaban en el marcador vía José Morales pero su tanto fue anulado por fuera de lugar, a pesar de ello el Levante sí logró abrir la cuenta en su casa con un tanto de Iván Romero al minuto 15.

Sobre el final del primer tiempo, en el agregado, José Martinez se quitó la espinita e hizo el segundo gol desde los 11 pasos, sin embargo, para el segundo tiempo se mostró la superioridad culé.

Pedri inició el camino rumbo a la remontada del día, Ferran Torres empató las cifras en el Estadio Ciutat de Valencia y por último un autogol de Elgezabal puso el 3-2 definitivo.

¿Cuándo y a qué hora vuelve a jugar el FC Barcelona?

El FC Barcelona dormirá como líder este sábado de LaLiga con 6 puntos pero a falta de que se disputen varios partidos y su siguiente compromiso será hasta el siguiente fin de semana.

El domingo 31 de agosto, el FC Barcelona como visitante enfrentará al Rayo Vallecano a la 1:30pm, tiempo del centro de México en el Estadio de Vallecas.