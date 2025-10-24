Pumas visita a León en la Jornada 15 de la Liga MX, en busca de volver a la zona del Play-In; te decimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido que se jugará el sábado 25 de octubre.

Después de tropezar con San Luis, Pumas tiene pocas posibilidades de calificar al Play-In, por lo que está obligado a vencer a León para no quedar eliminado.

León vs Pumas: Pronóstico del partido de la Liga MX

A pesar de la necesidad de Pumas, la inercia a la baja le impedirá ganar en León, pues el pronóstico es que el marcador en el duelo de felinos en la Jornada 15 de Liga MX, es empate a un gol.

León vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Liga MX

León se aferra a su ligera posibilidad de calificar al Play-In, con esta posible alineación ante Pumas.

García Bellón Gauthier Reyes Moreno Echeverría Beltrán Jordi Cortizo Rodríguez Alvarado Funes Mori

Pumas busca sobrevivir en el Liga MX con esta posible alineación, para medirse con León.

Navas Bennevendo Duarte Azuaje Silva Angulo Ruvalcaba Trigos Medina Carrasquilla Macías

León vs Pumas: Hora y canal para ver el duelo de felinos urgidos en la Jornada 15 de Liga MX

León vs Pumas se enfrentan el sábado 25 de octubre, con la cancha del Estadio León como escenario del partido de la Jornada 15 de la Liga MX, a las 19 horas, tiempo del centro de México.

El partido León vs Pumas será transmitido a través de las plataformas Caliente TV y FOX One.

Partido: León vs Pumas

Fase: Jornada 15 de la Liga MX Femenil

Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio León

Transmisión: Caliente TV y FOX One

¿Cómo llegan León y Pumas a la Jornada 15 de la Liga MX?

León enfrentó al Atlas en el cierre de la Jornada 14 de la Liga MX, partido que perdió con marcador de 0-2.

Con la derrota, León se quedó en 12 puntos en el lugar 16 de la Liga MX, así que está práctiamente eliminado de la competencia.

Pumas suma 14 puntos en la posición 12 de la Liga MX, y en la Jornada 14 perdió 0-1 con San Luis.