La Jornada 15 de la Liga MX enfrenta a Tigres vs Tijuana; te compartimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

Tigres vs Tijuana pelean por situaciones distintas en la Liga MX; pero felinos y xolos prometen un buen partido en la Jornada 15, el sábado 25 de octubre.

Tigres vs Tijuana: Pronóstico del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Tigres aún pelea por la cima de la Liga MX y es favorito para derrotar a Tijuana. El pronóstico es que los felinos vencerán 2-1 a la jauría fronteriza.

Tigres vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Tigres va por tres puntos valiosos en la Jornada 15 de la Liga MX, con esta posible alineación ante Tijuana.

Nahuel Guzmán Javier Aquino Joaquim Pereira Jesús Angulo Marco Farfán Romulo Zwarg Diego Lainez Fernando Gorriarán Juan Brunetta Ozziel Herrera Ángel Correa

Xolos de Tijuana, del entrenador “Loco” Abreu, buscará sumar en la cancha de Tigres, con esta posible alineación.

Antonio Rodríguez Rafael Fernández Jackson Porozo Alan Vega Alejandro Gómez Iván Tona Frank Boya Kevin Castañeda Ramiro Árciga Adonis Preciado Mourad Daoudi

Tigres vs Tijuana: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 15 de la Liga MX?

El sábado 25 de octubre se enfrentan Tigres vs Tijuana, en la continuación de la Jornada 15 de la Liga MX.

Las señales del Canal 7, FOX One y Caliente TV transmitirán el partido Tigres vs Tijuana, en la Jornada 15 de la Liga MX.

La visita de Tijuana a Tigres está programada a las 17 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Tigres vs Tijuana

Fase: Jornada 15 de la Liga MX

Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Canal 7, FOX One y Caliente TV

¿Cómo van Tigres y Tijuana en el Apertura 2025 de la Liga MX previo a la Jornada 15?

Tigres visitó a Pachuca en la Jornada 14 de la Liga MX, partido en el que los felinos salieron con los tres puntos.

Tigres llegó a 29 puntos tras vencer 2-1 a Pachuca, y se mantiene en la pelea por la cima de la competencia de la Liga MX, en el cuarto lugar de la competencia.

Tijuana suma 21 puntos en el lugar 6 de la tabla de posiciones de la Liga MX, y en la Jornada 14 de la Liga MX, empató sin goles con el líder Toluca.