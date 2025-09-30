El Club León anunció el regreso de Nacho Ambriz al banquillo de la institución. Con un video compartido en sus redes sociales, el equipo esmeralda dio la noticia sus aficionados.

Más allá del regreso de Nacho Ambriz a la Liga MX, una nueva conversación surgió en torno al técnico mexicano y fue el aspecto físico que mostró en su video de presentación.

El DT vivirá su segunda etapa al mando de La Fiera, equipo con el que resultó campeón del Torneo Guardianes 2020 en la que enfrentó a Pumas en la gran final.

Preocupa la apariencia de Nacho Ambriz; sería por una enfermedad

De acuerdo con información de René Tovar, el aspecto de Nacho Ambriz se debe a una enfermedad infecciosa que ha afectado la salud del técnico mexicano.

Recordemos que Nacho Ambriz salió del ojo público desde que dejó el puesto de director técnico en el Club Santos Laguna el 12 de noviembre del 2024.

Desde entonces, el técnico mexicano desapareció del mundo del futbol mexicano y, al ser contratado de nueva cuenta con el Club León, hizo su primera aparición del año.

Su video de presentación hizo que aficionados y gente del entorno de la Liga MX se mostraran preocupados por lo que sucedía con el ahora técnico de los esmeraldas.

Hasta el momento, Ambriz no ha dado ninguna declaración sobre su salud, sin embargo, en próximos días podría dar más detalles al respecto.

Tuit de René Tovar (Captura de pantalla)

¿Cuándo y a qué hora debutará Nacho Ambriz con el Club León?

Nacho Ambriz fue presentado de manera oficial con el Club León para dirigir lo que resta del Apertura 2025 de la Liga MX, torneo en el que La Fiera marcha como onceavo de la tabla de posiciones.

El técnico mexicano, Nacho Ambriz, podría estar de regreso en el banquillo del Club León en la próxima jornada 12 en la que su equipo recibirá en casa al actual campeón del torneo: el Deportivo Toluca.