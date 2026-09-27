Tigres vs Puebla se midieron en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado de 1-0.

Después del partido en la cancha del Estadio Universitario en la Jornada 10, Tigres suma 10 puntos en el Apertura 2026.

Puebla, por su parte, acumula 14 puntos en el torneo del futbol mexicano.

Marcador final: Tigres 1-0 Puebla.

Tigres vs Puebla: así se definió el partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Tigres vs Puebla lucía como un buen partido en la Jornada 10 del Apertura 2026 en la Liga MX.

Goles del partido Tigres vs Puebla:

Minuto 54: Gol de Juan Brunetta (Tigres)

¿Cuándo vuelven a jugar Tigres y Puebla en la Liga MX?

En la Jornada 11 de la Liga MX, Tigres y Puebla buscarán un resultado que mejore su posición en la competencia de cara a la Liguilla del Apertura 2026.

Tigres recibe al Toluca el viernes 9 de octubre, mientras que el Puebla recibe el mismo día al León en el Estadio Cuauhtémoc.