Santos vs Pachuca se midieron en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado de 1-0.

Después del partido en la cancha del Estadio TSM en la Jornada 10, Santos suma 10 puntos en el Apertura 2026.

Pachuca, por su parte, acumula 12 puntos en el torneo del futbol mexicano.

Marcador final: Santos 1-0 Pachuca.

Santos vs Pachuca: así se definió el partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Santos vs Pachuca lucía como un buen partido en la Jornada 10 del Apertura 2026 en la Liga MX.

Goles del partido Santos vs Pachuca:

Minuto 45+3: Gol de Fran Villalba (Santos)

¿Cuándo vuelven a jugar Santos y Pachuca en la Liga MX?

En la Jornada 11 de la Liga MX, Santos y Pachuca buscarán un resultado que mejore su posición en la competencia de cara a la Liguilla del Apertura 2026.

Santos visita al San Luis el domingo 11 de octubre, mientras que el Pachuca recibe el mismo día al Necaxa en el Estadio Hidalgo.