Isaac del Toro terminó el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 en el quinto lugar, pero una imagen después de cruzar la meta en Montreal terminó reflejando mucho más que cualquier resultado: el mexicano rompió en llanto tras quedarse sin el triunfo y sin el maillot arcoíris que había ido a buscar.

El ‘Torito’ protagonizó una actuación histórica al finalizar quinto del mundo, mejorando el séptimo puesto que había conseguido en la edición anterior.

Sin embargo, lejos de celebrar inmediatamente su resultado, las cámaras captaron al ciclista mexicano visiblemente afectado por no haber conseguido pelear hasta el final por el título.

Isaac del Toro buscaba la victoria en el Mundial de Ruta 2026

La frustración resulta comprensible después de una carrera en la que Isaac del Toro se mantuvo entre los protagonistas y terminó a 14 segundos del estadounidense Brandon McNulty, quien se consagró como nuevo campeón mundial después de lanzar un ataque decisivo que sorprendió a sus rivales.

Isaac del Toro termina entre lágrimas su participación en el Mundial de Ruta 2026. (especial)

Las lágrimas de Isaac del Toro reflejaron la ambición con la que afrontó la competencia. El mexicano no viajó a Montreal únicamente con la intención de terminar entre los mejores del mundo; su objetivo era conquistar la victoria y vestir el prestigioso maillot arcoíris.

Isaac del Toro hizo historia en el Mundial de Ruta 2026

Aunque el resultado no fue el que deseaba, el quinto lugar representa el mejor registro de Isaac del Toro en un Campeonato Mundial de Ruta y confirma nuevamente su capacidad para competir con los mejores ciclistas del planeta.

La decepción del momento tampoco puede borrar lo conseguido. Isaac del Toro volvió a colocar a México en la pelea por los primeros lugares de una de las pruebas más importantes del calendario internacional.