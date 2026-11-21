FC Juárez vs Atlas jugaron en actividad de la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Después del resultado en la Jornada 17, FC Juárez se ubica en último lugar con 12 puntos.

Atlas, por su parte, se quedó con 28 unidades en la cuarta posición de forma momentánea en el Apertura 2026.

Marcador final: FC Juárez 3-3 Atlas.

FC Juárez vs Atlas: así se definió el partido de la Jornada 17 de la Liga MX

FC Juárez vs Atlas se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

FC Juárez con la necesidad de salir de los últimos lugares de la tabla general, mientras Atlas en busca de no quedar en los últimos puestos del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido FC Juárez vs Atlas:

Minuto 19: Gol de Víctor Hugo Ríos (Atlas)

Minuto 23: Gol de Óscar Estupiñán (FC Juárez)

Minuto 76: Gol de Luca Martínez Dupuy (FC Juárez)

Minuto 84: Gol de Juan José Purata (Atlas)

Minuto 90+4: Gol de Elías Montiel (Atlas)

Minuto 90+9: Gol de José Luis Rodríguez FC Juárez)

¿Cuándo vuelven a jugar FC Juárez y Atlas en la Liga MX?

FC Juárez y Atlas terminaron la actividad en la Jornada 17 de la Liga MX, en el Apertura 2026.

FC Juárez quedó eliminado del torneo mexicano al quedar en la última posición, mientras que Atlas ya espera rival de la Liguilla de la Liga MX.