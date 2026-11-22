Pachuca vs Toluca jugaron en actividad de la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Después del resultado en la Jornada 17, Pachuca se ubica en séptimo lugar momentáneo con 25 puntos.

Toluca, por su parte, se quedó con 27 unidades en la décimo quinta posición del Apertura 2026.

Marcador final: Pachuca 2-0 Toluca.

Pachuca vs Toluca: así se definió el partido de la Jornada 17 de la Liga MX

Pachuca vs Toluca se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Pachuca con la necesidad de salir de los últimos lugares de la tabla general, mientras Toluca en busca de no quedar en los últimos puestos del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Pachuca vs Toluca:

Minuto 47: Gol de Alan Bautista (Pachuca)

Minuto 89: Gol de Salomón Rondon (Pachuca)

¿Cuándo vuelven a jugar Pachuca y Toluca en la Liga MX?

Pachuca y Toluca terminaron la actividad en la Jornada 17 de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Pachuca tiene posibilidades de clasificar en espera de resultados, mientras que Toluca ya espera rival en la Liguilla de la Liga MX.