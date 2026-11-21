Puebla vs San Luis jugaron en actividad de la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Después del resultado en la Jornada 17, Puebla se ubica en décimo segundo lugar con 20 puntos.

San Luis, por su parte, se quedó con 20 unidades en la décimo tercera posición del Apertura 2026.

Marcador final: Puebla 1-1 San Luis.

Puebla vs San Luis: así se definió el partido de la Jornada 17 de la Liga MX

Puebla vs San Luis se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Puebla con la necesidad de salir de los últimos lugares de la tabla general, mientras San Luis en busca de no quedar en los últimos puestos del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Puebla vs San Luis:

Minuto 4: Gol de Mathías Tomás (Puebla)

Minuto 48: Gol de Felipe Mora (San Luis)

¿Cuándo vuelven a jugar Puebla y San Luis en la Liga MX?

Puebla y San Luis terminaron la actividad en la Jornada 17 de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Puebla quedó eliminado del torneo mexicano, mientras que San Luis también quedó fuera de la Liguilla de la Liga MX.