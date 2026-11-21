Tijuana vs Atlante jugaron en actividad de la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Después del resultado en la Jornada 17, Tijuana se ubica en sexto lugar momentáneo con 25 puntos.

Atlante, por su parte, se quedó con 14 unidades en la décimo sexta posición del Apertura 2026.

Marcador final: Tijuana 1-0 Atlante.

Tijuana vs Atlante: así se definió el partido de la Jornada 17 de la Liga MX

Tijuana vs Atlante se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Tijuana con la necesidad de salir de los últimos lugares de la tabla general, mientras Atlante en busca de no quedar en los últimos puestos del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Tijuana vs Atlante:

Minuto 77: Gol de Gilberto Mora (Tijuana)

¿Cuándo vuelven a jugar Tijuana y Atlante en la Liga MX?

Tijuana y Atlante terminaron la actividad en la Jornada 17 de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Tijuana tiene posibilidades de clasificar en espera de resultados, mientras que Atlante quedó fuera de la Liguilla de la Liga MX.