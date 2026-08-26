León vs Real Salt Lake iniciaron los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 este martes 25 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el León vs Real Salt Lake terminó a favor del equipo de la Liga MX por 3-0.

Marcador final: León 3-0 Real Salt Lake.

León vs Real Salt Lake: así fue el partido de la Leagues Cup 2026

En el partido León vs Real Salt Lake de los cuartos de final de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 3-0.

Un triunfo valioso para el conjunto de la Liga MX, que, los tiene en la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de cuartos de final León vs Real Salt Lake:

Minuto 21: Gol de Diber Cambindo (León)

Minuto 66: Gol de Sebastián Vegas (León)

Minuto 72: Gol de Diber Cambindo (León)

¿Contra quién vuelve a jugar León en la Leagues Cup?

León clasificó a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026, por lo que tendrá que esperar para conocer a su siguiente rival.

Real Salt Lake, por su parte, quedó eliminado de la Leagues Cup 2026.