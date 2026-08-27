Toluca vs Austin FC continuaron los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 este miércoles 26 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Toluca vs Austin FC terminó a favor del equipo de la Liga MX por 2-0.

Marcador final: Toluca 2-0 Austin FC.

Toluca vs Austin FC: así fue el partido de la Leagues Cup 2026

En el partido Toluca vs Austin FC de los cuartos de final de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 2-0.

Un triunfo valioso para el conjunto de la Liga MX, que, los tiene en la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de cuartos de final Toluca vs Austin FC:

Minuto 53: Gol de Helinho (Toluca)

Minuto 90+7: Gol de Jorge Roberto Díaz Price (Toluca)

¿Contra quién vuelve a jugar Toluca en la Leagues Cup?

Toluca clasificó a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026, por lo que enfrentará a León en semifinales.

Austin FC, por su parte, quedó eliminado de la Leagues Cup 2026.