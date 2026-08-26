Rayados vs Chicago Fire iniciaron los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 este martes 25 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Rayados vs Chicago Fire terminó a favor del equipo de la Liga MX por 2-1.

Marcador final: Rayados 2-1 Chicago Fire.

Rayados vs Chicago Fire: así fue el partido de la Leagues Cup 2026

En el partido Rayados vs Chicago Fire de los cuartos de final de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 2-1.

Un triunfo valioso para el conjunto de la Liga MX, que, los tiene en la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de cuartos de final Rayados vs Chicago Fire:

Minuto 45+4: Gol de Víctor Guzmán (Rayados)

Minuto 59: Gol de Philip Zinckernagel (Chicago Fire)

Minuto 84: Gol de Orbelín Pineda (Rayados)

¿Contra quién vuelve a jugar Rayados en la Leagues Cup?

Rayados clasificó a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026, por lo que tendrá que esperar para conocer a su siguiente rival.

Chicago Fire, por su parte, quedó eliminado de la Leagues Cup 2026.