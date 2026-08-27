América vs Columbus Crew continuaron los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 este miércoles 26 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el América vs Columbus Crew terminó a favor del equipo de la Liga MX por 2-0.

Marcador final: América 2-0 Columbus Crew.

América vs Columbus Crew: así fue el partido de la Leagues Cup 2026

En el partido América vs Columbus Crew de los cuartos de final de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 2-0.

Un triunfo valioso para el conjunto de la Liga MX, que, los tiene en la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026.

Así fueron los goles en el tiempo regular del partido de cuartos de final América vs Columbus Crew:

Minuto 11: Gol de Raphael Veiga (América)

Minuto 45+6: Gol de Brian Rodríguez (América)

¿Contra quién vuelve a jugar América en la Leagues Cup?

América clasificó a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026, por lo que enfrentará a Rayados en las semifinales.

Columbus Crew, por su parte, quedó eliminado de la Leagues Cup 2026.