La Champions League, el torneo más importante a nivel de clubes en el mundo realizará el sorteo para definir su Fase de Liga; te contamos cuándo, dónde y a qué hora ver el evento.

29 equipos se clasificaron directamente para la Fase de Liga de la Champions League 2027, y las siete últimas plazas llegan tras las eliminatorias de clasificación.

Champions League 2027: ¿Cuándo ver el sorteo de la Fase de Liga?

El sorteo de la Fase de Liga de la Champions League 2027 será el jueves 27 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco.

En el sorteo participarán 36 equipos: los 29 clasificados automáticamente y los siete vencedores en playoffs.

Sorteo Champions League (captura de / captura de pantalla.)

Champions League 2027: ¿Dónde ver el sorteo de la Fase de Liga?

Las plataformas Caliente TV, HBO MAX, UEFA.com y UEFA.tv transmitirán el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League 2027, que definirá el futuro de los 36 equipos clasificados.

Champions League 2027: A qué hora ver el sorteo de la Fase de Liga?

A las 10 de la mañana, tiempo del centro de México, está programada la transmisión del sorteo de la Fase de La Liga de la Champions League 2027.

El jueves 27 de agosto es una cita imperdible para los aficionados al futbol a nivel mundial, sobre todo a los que son seguidores de alguno de los equipos que participarán en el torneo.