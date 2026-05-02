Lando Norris, el vigente campeón de Fórmula 1, dejó fuera a Mercedes fuera del podio por primera vez esta temporada, y junto a Oscar Piastri hizo el 1-2 a McLaren en la carrera sprint de la Fórmula 1 el sábado en el GP de Miami.

Charles Leclerc fue tercero para Ferrari en una muestra de 19 vueltas de lo que podría ser la carrera del domingo en el Autódromo Internacional de Miami, alrededor del Hard Rock Stadium.

Con el auto mejorado, McLaren no tuvo rivales en la Sprint del GP de Miami

La escudería McLaren de Lando Norris aprovechó una pausa en la Fórmula 1 de cinco semanas provocada por cancelaciones de carreras en Oriente Medio, para mejoras sus autos.

Los cambios del equipo vigente campeón del mundo mostraron claramente que ha recortado la distancia con Mercedes, que ha dominado hasta ahora esta temporada.

“Fue una buena carrera, es agradable volver al escalón más alto aunque fuera un sprint. Hacía calor ahí fuera, sudabas. Intentaba encontrar ese equilibrio entre empujar, pero también mantenerme relajado y no cometer errores”. Lando Norris, piloto de McLaren

Lando Norris frena el dominio de Mercedes en la Fórmula 1

Previo al GP de Miami, Mercedes, con George Russell y Kimi Antonelli como pilotos, ganó los tres primeros grandes premios y la carrera sprint en China.

Russell ganó en Australia, mientras que Antonelli se impuso en China y Japón para colocarse al frente de la clasificación del campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1. Russell ganó la carrera sprint en China.

Ahora, la dupla de Mercedes se quedó sin podio. Russell terminó cuarto y Antonelli fue sexto.

Max Verstappen fue quinto para Red Bull y Lewis Hamilton, de Ferrari, terminó justo detrás, en séptimo lugar.

Cadillac, en su primer evento en Estados Unidos, estuvo al fondo del pelotón, con los pilotos Sergio Pérez y Valtteri Bottas terminando 16 y 18 en una parrilla de 22 pilotos.

Lando Norris ganó la sprint del GP de Miami (Lynne Sladky / AP)

Parrilla de salida del GP de Miami 2026

La clasificación del GP de Miami 2026 dejó a Kimi Antonelli con la ‘pole position’ tras una Q3 intensa, en la que resistió la presión de Max Verstappen y Charles Leclerc.

Sergio Checo Pérez tuvo una jornada complicada desde el inicio. El mexicano no logró encontrar ritmo y terminó fuera desde la Q1. Saldrá en el lugar 21.

Top-ten parrilla de salida del GP de Miami:

Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Franco Colapinto (Alpine) Isaac Hadjar (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine)

Hora y canal para ver el GP de Miami 2026

Este domingo 3 de mayo, la transmisión del GP de Miami 2026 será a través de SKY Sports, Izzi y Canal 5, además, las actividades pueden seguirse en el servicio de streaming (F1TV).