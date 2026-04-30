La temporada de la Fórmula 1 continúa con el GP de Miami 2026. Las actividades serán entre las entre las 09:55 y 13:30 horas. Transmiten SKY Sports Izzi, F1TV y canal 5 con Checo Pérez en la pista.

  • Práctica 1 | Viernes 1 de mayo | 09:55 horas | SKY Sports Izzi, F1TV y canal 5
  • Sprint clasificatorio | Viernes 1 de mayo | 14:25 horas | SKY Sports Izzi, F1TV y canal 5
  • Sprint | Sábado 2 de mayo | 09:55 horas | SKY Sports Izzi, F1TV y canal 5
  • Clasificación carrera | Sábado 2 de mayo | 13:55 horas | SKY Sports Izzi, F1TV y canal 5
  • GP de Miami 2026 | Domingo 3 de mayo | 13:30 horas | SKY Sports Izzi, F1TV y canal 5

GP de Miami 2026: Fechas para ver la carrera de la Fórmula 1

La Fórmula 1 continúa su temporada con el GP de Miami 2026, cuyas actividades inician el viernes 1 de mayo y culminan el domingo 3 de mayo.

GP de Miami 2026: Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1

El GP de Miami 2026 de la Fórmula 1 tendrá una práctica, continuará con el sprint, su clasificación y el evento cerrará con la carrera principal.

Los horarios de actividades van de las 09:55 a las 13:30 horas.

A continuación te compartimos los horarios de actividades del GP de Miami 2026:

  • Práctica 1 | Viernes 1 de mayo | 09:55 horas | SKY Sports Izzi, F1TV y canal 5
  • Sprint clasificatorio | Viernes 1 de mayo | 14:25 horas | SKY Sports Izzi, F1TV y canal 5
  • Sprint | Sábado 2 de mayo | 09:55 horas | SKY Sports Izzi, F1TV y canal 5
  • Clasificación carrera | Sábado 2 de mayo | 13:55 horas | SKY Sports Izzi, F1TV y canal 5
  • GP de Miami 2026 | Domingo 3 de mayo | 13:30 horas | SKY Sports Izzi, F1TV y canal 5
Checo Pérez no se salva de las cábalas y ritos de los pilotos de Formula 1
GP de Miami 2026: Fechas, horarios y dónde ver la carrera de la Fórmula 1. (Altaf Qadri / AP)

GP de Miami 2026: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?

La transmisión del GP de Miami 2026 será a través de la cadena SKY Sports, Izzi y canal 5, además, las actividades pueden seguirse en el servicio de streaming (F1TV).

  • Evento: GP de Miami 2026
  • Fecha: Sábado 28 de marzo de 2026
  • Horario: 23 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Autódromo Internacional de Miami
  • Transmisión: SKY Sports Izzi, canal 5 y F1TV