La temporada de la Fórmula 1 continúa con el GP de Miami 2026. Las actividades serán entre las entre las 09:55 y 13:30 horas. Transmiten SKY Sports Izzi, F1TV y canal 5 con Checo Pérez en la pista.

Práctica 1 | Viernes 1 de mayo | 09:55 horas | SKY Sports Izzi, F1TV y canal 5

Sprint clasificatorio | Viernes 1 de mayo | 14:25 horas | SKY Sports Izzi, F1TV y canal 5

Sprint | Sábado 2 de mayo | 09:55 horas | SKY Sports Izzi, F1TV y canal 5

Clasificación carrera | Sábado 2 de mayo | 13:55 horas | SKY Sports Izzi, F1TV y canal 5

GP de Miami 2026 | Domingo 3 de mayo | 13:30 horas | SKY Sports Izzi, F1TV y canal 5

GP de Miami 2026: Fechas para ver la carrera de la Fórmula 1

La Fórmula 1 continúa su temporada con el GP de Miami 2026, cuyas actividades inician el viernes 1 de mayo y culminan el domingo 3 de mayo.

GP de Miami 2026: Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1

El GP de Miami 2026 de la Fórmula 1 tendrá una práctica, continuará con el sprint, su clasificación y el evento cerrará con la carrera principal.

Los horarios de actividades van de las 09:55 a las 13:30 horas.

A continuación te compartimos los horarios de actividades del GP de Miami 2026:

Práctica 1 | Viernes 1 de mayo | 09:55 horas | SKY Sports Izzi, F1TV y canal 5

Sprint clasificatorio | Viernes 1 de mayo | 14:25 horas | SKY Sports Izzi, F1TV y canal 5

Sprint | Sábado 2 de mayo | 09:55 horas | SKY Sports Izzi, F1TV y canal 5

Clasificación carrera | Sábado 2 de mayo | 13:55 horas | SKY Sports Izzi, F1TV y canal 5

GP de Miami 2026 | Domingo 3 de mayo | 13:30 horas | SKY Sports Izzi, F1TV y canal 5

GP de Miami 2026: Fechas, horarios y dónde ver la carrera de la Fórmula 1. (Altaf Qadri / AP)

GP de Miami 2026: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?

La transmisión del GP de Miami 2026 será a través de la cadena SKY Sports, Izzi y canal 5, además, las actividades pueden seguirse en el servicio de streaming (F1TV).