Lamine Yamal se perderá el resto de la temporada del FC Barcelona, aunque sí podría jugar el Mundial 2026 con España de acuerdo al pronóstico de recuperación por una lesión en la pierna izquierda.

El FC Barcelona compartió la información de los resultados de los exámenes médicos realizados a Lamine Yamal, tras salir lesionado del partido ante Celta de Vigo, el miércoles 22 de abril.

A menos de 50 días del inicio del Mundial 2026, Lamine Yamal tendrá que ser paciente para volver al cien por ciento y ayudar a su selección a buscar el título del torneo de la FIFA.

¿Cuántos partidos se perderá Lamine Yamal?

El FC Barcelona informó que Lamine Yamal, de 18 años, se perderá los seis partidos que restan de LaLiga para el líder, incluyendo el clásico contra el Real Madrid.

El plan es seguir un “tratamiento conservador” para que Lamine Yamal se recupere de la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

El club catalán señaló que sus médicos consideran que Lamine “está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial 2026”.

España debutará contra Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta.

Lamine Yamal con la Selección de España (Joan Monfort / AP)

Lo que pierde el FC Barcelona con la lesión de Lamine Yamal

Lamine Yamal es una de las figuras del FC Barcelona y de la selección española que conquistó la Eurocopa en 2024.

Yamal es una de las principales razones por las que España de Luis de la Fuente se perfila como favorito para ganar el Mundial 2026, gracias a su regate, creatividad y capacidad en zona ofensiva.

El FC Barcelona aventaja al Real Madrid por nueve puntos, con dos jornadas más antes de que se enfrenten en el Camp Nou el 10 de mayo.

Los azulgranas iniciarán el tramo final sin Lamine el sábado, cuando visite a Getafe. Flick podría reemplazar a Yamal por la banda derecha con el extremo Roony Bardghji.

Lamine lidera al equipo culé en goles (24) y asistencias (18) en todas las competiciones.

Lamine Yamal no jugará el resto de la temporada con el FC Barcelona (Agencia AP / AP)

¿Qué dijo Lamine Yamal sobre su lesión?

Tras confirmarse que se pierde el resto de la temporada con el FC Barcelona, Lamine Yamal habló en redes: “Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita”, compartió.

Pero Yamal también dejó claro su carácter: “Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor”.