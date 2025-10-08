Pumas vive una crisis deportiva que se ha agravado luego de sus más recientes resultados, los cuales lo tienen cerca de salir de zona de Play In en caso de que acumulen un nuevo partid sin sumar de a tres y ahora, por si fuera poco, Efraín Juárez fue blanco tanto de burlas como de críticas por una llamativa jugada de su equipo en el juego contra Chivas.

En redes sociales se hico viral una acción implementada por los jugadores de Pumas en el saque del medio tras haber recibido el segundo gol de Guadalajara. Prácticamente todos se pararon sobre la línea de la media cancha para luego correr en busca de ganar un trazo largo por elevación, lo cual no hicieron y eso le valió a Efraín Juárez señalamientos por esta jugada.

Cabe mencionar que, la acción por si misma conlleva un gran riesgo debido a que si la pelota no queda en poder del Club Universidad, quedan demasiado expuestos ante un posible contragolpe debido a que prácticamente todos sus jugadores corren de forma directa al campo rival, lo que los deja muy vulnerables en su cuadro bajo.

Las críticas a Efraín Juárez por la inusual jugada de Pumas

Los aficionados en redes sociales no tardaron en lanzar críticas a Efraín Juárez por esta inusual jugada de Pumas, la cual no funcionó toda vez que la pelota no llegó a ninguno de sus jugadores.

“Efraín Juárez el ajedrecista del fútbol americano”, “de seis cabrones que salieron, NI UNO pudo ganar el balón”, “tanto la ensayaron que Romo fildea el balón y les gana a los cinco”, “en la mente de Efraín se veía mejor tal vez”m fueron algunos de los comentarios y críticas a Efraín Juárez por la inusual jugada de Pumas.

Cabe mencionar que esta jugada fue vista por Efraín Juárez desde un palco del Estadio Olímpico Universitario debido a que no pudo estar en la banca por pagar uno de los dos partidos de suspensión que le dieron por la tarjeta roja que vio contra América.

Efraín Juárez el ajedrecista del fútbol americano. pic.twitter.com/XME8QxBavl — La Voz Que Te Encabrona (@lavozpuma) October 7, 2025

¿Cuándo volverá a dirigir Efraín Juárez a Pumas?

Efraín Juárez sigue castigado luego de recibir dos partidos de suspensión por la Comisión Disciplinaria tras sus insultos al cuerpo arbitral en el Clásico Capitalino frente a América y con esto, tampoco podrá dirigir en cancha en la visita de Pumas a Rayados.

Dicho esto, el regreso de Efraín Juárez a la zona técnica de Pumas será hasta el miércoles 22 de octubre, cuando en la Jornada 14 los universitarios reciban a Atlético de San Luis.

Es importante mencionar que esta serie de adversidades se presenta en un momento donde a los Pumas de Efraín Juárez les urge empezar a ganar porque de lo contrario, tienen un alto riesgo de no meterse ni siquiera al Play In.